Öne çıkanlar
Gazze'de zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor
İsrail'in zorla yerinden ettiği on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başlad
En Yeniler
Gazze'de zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor
İsrail'in zorla yerinden ettiği on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü başlad
Uluslararası Af Örgütü, AA'nın Sednaya Hapishanesi görüntülerinin önemli kanıt niteliği taşıdığını bildirdi