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28.01.2025

Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün motor çalıştırma testi yapıldı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipinin motor çalıştırma testi yapıldı.



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