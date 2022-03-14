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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşılıyor.
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14.03.2022

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.



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