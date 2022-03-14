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Kurumsal haberler
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ın Harkiv kenti
Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında yaralanan askerleri ziyaret etti
Brovary bölgesindeki siviller tahliye ediliyor
Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı
Ağrı Dağı'nın 'esrarengiz fare'leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı
Ukrayna'daki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeli saldırı
Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktasında yeniden açılma meydana geldi
Avustralya’da Türk Pazar Festivali’ne binlerce kişi katıldı
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü
Ukrayna'da sivillerin savaştan kaçışı devam ediyor
Antalya Diplomasi Forumu resepsiyonu gerçekleştirildi
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Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geldi
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı
Kaybolan yaşlı kadının soğuktan donan ellerini AFAD personeli nefesiyle ısıttı
İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, basın toplantısı düzenledi
İstanbul'da karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım tırları sevk ediliyor
Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Güvenpark saldırısının hedefi olan EGO otobüsünün şoförü AA'ya konuştu
İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu
İstanbul'da kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Petkov'u kabul etti
Kamerun’da hala devam eden Osmanlı kültürü: Cuma selamlığı