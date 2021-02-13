Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Zonguldak
Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kuvvetli rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.