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Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışının yolu kapatması nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişiye ulaşıldı.

Tuncay Tokay   | 19.01.2021
Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Zonguldak

Zonguldak'ta, 17 Ocak'ta günübirlik gittikleri Gümeli Bölüklü Yaylası'ndan yoğun kar yağışı sonucu yolun kapanması nedeniyle dönemeyen ve yayla evlerinde kalan 16 kişinin, ekiplerden yardım istemesi üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yayla evlerine ulaşmak için iş makineleriyle küreme yapan ve kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu yolda çalışmalarını güçlükle yürüten İl Özel İdare, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 16 kişiye ulaştı.

Ekiplerin tahliye ettiği 16 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Yılmaz, "Vatandaşlarımıza ulaşıldı, sorunsuz tahliye edildiler." dedi.

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