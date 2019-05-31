Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Zonguldak'ta göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından aranan işçinin, cenazesine ulaşıldı.

Ferdi Akıllı   | 31.05.2019
Zonguldak'ta göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak

Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. 

Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, göçükte mahsur kalan diğer maden işçisi Erol Maraz'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait tahlisiye ekibinin yanı sıra çevre maden ocaklarında çalışan işçilerin yardımıyla aranan Maraz'ın, cenazesine ulaşıldı.

Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan cenaze, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Sahne tozunu köylere taşıyorlar

Sahne tozunu köylere taşıyorlar

Zonguldak'ta maden ocağında göçük