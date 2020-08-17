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Zonguldak'ta denizde akıntıya kapılan kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde akıntıya kapılan kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Bektaş   | 17.08.2020
Zonguldak'ta denizde akıntıya kapılan kişi kurtarıldı

Zonguldak

Alınan bilgiye göre, Kırmacı Mahallesi'nde serinlemek için kayalık alandan denize giren Ersen Gündüz (43), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar tarafından can yeleği atılan Gündüz, yaklaşık 1 saat suda kaldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak kurtarılan Gündüz, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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