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Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Zonguldak'ta yapacağı ziyaret öncesi hazırlıklar sürüyor.

Gökhan Yılmaz   | 03.06.2021
Zonguldaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve müjdelerini heyecanla bekliyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Hazırlıklar kapsamında, ana caddelerdeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı.

Erdoğan'ın geçiş güzergahlarında bulunan reklam panolarında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimize hoş geldiniz" yazılarına yer verildi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AA muhabirine, hazırlıkların devam ettiğini ve hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Her şeyin yolunda gittiğini aktaran Tosun, "Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi tüm ülke heyecanla bekliyor. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşallah hem bölgemiz hem de Türkiye'miz için Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle beraber yarın güzel bir gün yaşayacağız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Kentte lokanta işletmeciliği yapan Hüseyin Bozacıoğlu da Cumhurbaşkanının kente gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız önemli bir iş için geliyor. Camimiz gururumuz oldu, kentimizin çehresini değiştirdi. Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi de heyecanla bekliyoruz. İnşallah kentimiz ve herkes için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerinden Veysel Yıldırım ise Uzun Mehmet Camisi'nin kent ve Karadeniz için bir gurur vesilesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve caminin açılışını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.


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