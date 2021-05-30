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ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında üretilen ön prototip sürüş ve atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında, üretimi tamamlanan ön prototip üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.05.2021
ZMA Modernizasyon Projesi kapsamında üretilen ön prototip sürüş ve atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan, söz konusu proje kapsamında üretimi tamamlanan ön prototipe ilişkin paylaşımda bulundu.


Kara Kuvvetleri Komutanlığı için başlattıkları Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi kapsamında, Aselsan ve FNSS Savunma iş birliğinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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