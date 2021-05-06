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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Türkiye

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzzet Taşkıran   | 06.05.2021
Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kulaoğlu / AA

İstanbul

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