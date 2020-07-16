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Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Buket Güven   | 16.07.2020
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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