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Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Ferdi Türkten   | 17.08.2020
Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ankara

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

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