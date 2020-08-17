Zeytin Dalı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Ankara
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki barış ve huzurun idamesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.