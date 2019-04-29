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Zap'a hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 29.04.2019
Zap'a hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 4 Nisan'dan bugüne toplam 154 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

15 Temmuz'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi

TSK'dan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.

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