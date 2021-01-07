Euro
8.99
Dolar
7.32
BIST 100
1,512.87
Altın
1,916.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yusuf Okur   | 07.01.2021
Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Vali Doruk, yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi ile Yusufeli yeni yerleşim yeri inşasıyla ilgili genel değerlendirme toplantısında, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Baraj gövde inşaatının tamamlanmasına sadece 7 metre kaldığını ifade eden Doruk, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en yüksek barajının tamamlanmasına ramak kaldı. Yusufeli Barajı ve HES projesinde çalışmalar planlandığı gibi aralıksız devam ediyor. 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda 268 metre yüksekliğe ulaşıldı. Toplamda 4 milyon metreküp beton dökülecek baraj gövdesinde sadece 200 bin metreküp beton döküm işi kaldı. Barajın gövde inşaatında çalışmaların şubat ayı sonu itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Baraj gövde inşaatının yanı sıra santral binası ve enerji yapıları gibi diğer çalışmalarda hızla devam ediyor."

Doruk, Yusufeli Barajı ve HES inşaatının Türkiye'nin mühendislik harikası projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, milli sermaye ve Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen barajın yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağını kaydetti.

Doruk, Yusufeli Barajı ve HES suları içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde de altyapı ve üst yapı çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak ile Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Yusufeli Barajı ve HES ile Yusufeli yeni yerleşim yeriyle ilgili detaylı brifing verdi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Katip Çiçek ve diğer ilgililer de katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı

Benzer haberler

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Yusufeli Barajı gövde inşaatında çalışmaların şubat sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor

Artvin'de yeni zeytin bahçeleri kuruluyor

Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı