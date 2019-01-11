Yurtta soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

RİZE / DİYARBAKIR

Rize, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 6, Çamlıhemşin'de 2 ve Çayeli'nde 5 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 250 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 30 personel, 16 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Rize-Erzurum kara yolunun Ovit Tüneli bölgesinde buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yolun açık tutulması için sürekli temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Merkez ilçede 3, Kelkit'te 2, Kürtün'de 5, Şiran'da 2 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere kentte 15 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Demirözü köyü yolunda çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki karla mücadele çalışmalarını sürdürerek, köyün 2 gündür kapalı olan yolunu ulaşıma açtı.

Kış nüfusu 5 haneye inen 2 bin 200 rakımdaki köyde yaşayan vatandaşlar, yolun açılmasını sağlayan ilgililere ve ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin diğer kapalı köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kış

Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 371 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Elazığ'da etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşıma kapanan 88 köy yolunda çalışma sürüyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle daha önce kapanan 129 köy yolu ulaşıma açıldı.



Yolu kapanan 88 köyde ulaşımın sağlanması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 149 köy yolu ulaşıma açıldı.



Kapalı 132 köy yolunun açılması için 11 ekip karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Dışbudak köyü muhtarı Mehmet Selim Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede köy yollarının ulaşıma açılmasından duyduğu memnuniyeti diye getirdi.



Bulut, "Bu sene aşırı kar yağdı. Ekiplerin büyük fedakarlıkla yaptıkları çalışmalardan memnunuz. Bizim köy yolunda 3 gündür kepçe çalışıyor." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11, Uludere'de de 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olumsuz hava koşullarında sıkıntı yaşamaması amacıyla kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğünde şef Bahtiyar Tatar, kar temizliği için 3 günde 110 ton tuz kullanıldığını belirtti.



Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığını aktaran Tatar, "Kent genelinde kar temizliği yapıyoruz. Kent merkezinde trafik akışını mümkün mertebe aksatmamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 70 kilometre yol kardan temizlendi. Yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.



Bu arada kapalı 15 köy yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Siirt

Siirt'te etkili olan kar Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 48 köyde ulaşımın aksamasına neden oldu.



İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.