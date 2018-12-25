Yurtta kar yağışı etkili oluyor

Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir olmak üzere yurdun birçok şehrinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Fotoğraf: AA/Muharrem Cin

DÜZCE/BOLU/KOCAELİ/SAKARYA



Bolu, Kocaeli,Sakarya ve Eskişehir olmak üzere yurdun birçok şehrinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

D-100 kara yolunun Öztürkler, Çoban ve Kervan kavşaklarında kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Kardüz, Topuk ve Sırıklı yaylalarında ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

Bolu

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yeri öğleden sonra kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetre olduğu kentte kar yağışı devam ediyor.

Kentte, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İzmit ilçesindeki Umuttepe, Körfez ilçesindeki İlimtepe, Karamürsel ve Gölcük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, İzmit ilçesindeki kent ormanına gelerek kar topu oynadı. Jandarma ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, lastik ve zincir denetimini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Sakarya

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampusü, öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

Sakarya'nın Hendek, Akyazı ve Pamukova ilçe merkezleri ile yaylalarında da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Akyazı ilçe merkezi ile Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Eskişehir

Eskişehir'de, Karayolları ekipleri çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışıyor.

Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.

Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.

Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar kara saplandı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Bilecik



Bilecik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle buzlanma riski olan yüksek kesimlerde ekipler önlem alıyor.

Öte yandan, Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye çıktı.

Mezitler'de karla mücadele

Bursa-Ankara kara yolunun kış aylarında yoğun kar yağışı alan Mezitler mevkisinde de yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakım Evi ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından harekete geçti.

Bursa-Ankara ve Ankara-Bursa güzergahında yolun kapanmasının ardından ekipler, kısa süreli çalışma ile yolu ulaşıma açtı.

Kış lastiği olmayan araçlar yoldan çıktı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ile Balıkesir'in Edremit ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunun Hanlar mevkisinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kış lastiği ve zinciri olmayan birçok araç kayarak yoldan çıktı.

Yalova'da küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yoğun yaşadığını Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kastamonu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Kayalarbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı, bin 453 rakımlı Yaralıgöz geçidine doğru artarak devam ediyor.

Manisa

Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve sisin ardından kar yağışı başladı.

Demirci'de, bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirci-Simav kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yolda kalan kamyon ve tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışması sonucu güzergahlarına devam edebildi.

Ekipler, kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci-Simav kara yoluna çıkışına izin vermiyor.

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli geçidinde de yağış etkisini gösteriyor.