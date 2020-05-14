Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişiklik
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan değişikliğe göre, söz konusu yönetmelikte 21'inci maddeden sonra ek madde getirildi.
Ek maddeye göre, Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personeline daimi görev süresi olarak en fazla 4 yıl uygulanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.