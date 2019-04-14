Yurt genelinde soğuk hava uyarısı
Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi, hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalması bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 15 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.