Yurt dışında yakalanan üst düzey FETÖ'cü adliyede

İSTANBUL/MERSİN

FETÖ ile mücadele operasyonlarına devam eden MİT tarafından Azerbaycan'da yakalanarak İstanbul'a getirilen örgütün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özdemir, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Ukrayna'da yakalanan Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yaptığı belirlenen Salih Zeki Yiğit ise Mersin'e getirildi.

FETÖ'nün kentteki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş 2 ayrı yakalama kararı bulunan ve MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Yiğit, Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Yiğit, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yurt dışına kaçtınız?" sorusunu "Kaçmadım. İş icabı gittim, sonra da orada kaldım." diye yanıtladı. Zanlı, "İş adamlarının il imamı olduğunuz söyleniyor." denilmesi üzerine de "Bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Mersin Şube başkanlığını yapan, kapatılan Mersin Akdeniz Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ASİAD) de üyesi olan Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" İsa Özdemir ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit, yurt dışında yakalanarak yurda getirilmişti.