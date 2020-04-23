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Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

23.04.2020
Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. 

Tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden aldıkları yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları Sakarya ve Bolu'daki yurtlara gönderildi.

BAE ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Bu arada uçaktan inen yolcular, havalimanında Türk bayraklarıyla karşılandı. Bazı yolcular ellerine aldıkları bayrakları salladı.

THY'nin 20 Nisanda başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek tahliyeler kapsamında 59 farklı ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek. 

Almanya'daki 196 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi 

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, işlemlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yerleştirilecek. 

Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. 

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

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