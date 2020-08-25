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Türkiye

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Zeynep Çetinkaya, İzzet Taşkıran   | 25.08.2020
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor

Ankara/İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. 

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artması, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava öngörülürken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.

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