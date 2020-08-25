Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Ankara/İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 1 ile 3 derece artması, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava öngörülürken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.