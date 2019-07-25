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Yunanistan'da tutuklu bulunan Türk zanlı Türkiye'ye iade edilecek

Yunanistan'da yakalanan ve Türk makamlarınca kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Türk vatandaşının Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 25.07.2019
Yunanistan'da tutuklu bulunan Türk zanlı Türkiye'ye iade edilecek

Gümülcine

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Selanik İstinaf Mahkemesi Hakimler Kurulu'nun, "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk makamları tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca yakalanan Türk vatandaşının, Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

Haberde, İnterpol birimlerince şubat ayında yakalanan ve Türkiye'ye iade edilmek üzere Nigrita Cezaevinde tutulan zanlının, Hakimler Kurulu kararına Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) nezdinde itirazda bulunma hakkı olduğu belirtildi.

Yunanistan'da önceki gün, Türkiye'deki bir cezaevinden kaçan 31 yaşındaki başka bir Türk vatandaşının da Selanik'te yakalandığı bildirilmişti. Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı bildirilmişti.

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