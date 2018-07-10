Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlan 7 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan 2 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelilerin kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen B.İ. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyonda gözaltına olan FETÖ şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Muhabir: Hakan Mehmet Şahin