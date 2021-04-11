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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 11.04.2021
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edirne

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Geçen hafta Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.D. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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