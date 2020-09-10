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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK’lı İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Halil Demir   | 10.09.2020
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK’lı İstanbul’da yakalandı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan M.O’nun kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve Yunanistan’a kaçacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenler’de örgüt hücresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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