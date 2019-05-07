Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi.
Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.M, E.M, N.Ş ve G.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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