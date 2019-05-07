Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.16
BIST 100
91,482.45
Altın
1,283.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 07.05.2019
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi. 

Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.M, E.M, N.Ş ve G.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

Eski ADÜ rektörü ve eşi FETÖ'den açığa alındı

Eski ADÜ rektörü ve eşi FETÖ'den açığa alındı

PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası kararına onama

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası kararına onama
15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu'na mehter marşını söyledi

15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu'na mehter marşını söyledi
Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında 150 sanık için müebbet talebi

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında 150 sanık için müebbet talebi