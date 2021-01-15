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Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sabri Kesen   | 15.01.2021
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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