Euro
9.31
Dolar
7.90
BIST 100
1,176.83
Altın
1,921.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte içki ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor
logo
Türkiye

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 13.10.2020
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, dün yakalanan şüpheliler E.G, S.A. ve B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
Kovid-19'u yenen doktor Songür: Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
AB ülkeleri seyahat kısıtlamalarında ortak kriterlerle hareket edecek

Benzer haberler

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

AYM FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi

FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem' yapılanmasına operasyon

Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon: 89 gözaltı
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı