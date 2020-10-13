Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, dün yakalanan şüpheliler E.G, S.A. ve B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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