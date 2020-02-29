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Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Cihan Demirci   | 29.02.2020
Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Yunan sınır polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.

Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı.

Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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