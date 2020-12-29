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'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istendi

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve "sınırda geziyordum" diye savunma yapan eski astsubay hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakan Mehmet Şahin   | 29.12.2020
'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istendi

Edirne

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklu M.D. hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Meslekten ihraç edilen deniz astsubay M.D. için "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, bilirkişi raporlarına da yer verilen iddianamede, sanık M.D'nin FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, örgütün isteğiyle de 2013 yılında askeri okul sınavlarına girdiği belirtildi.

İddianamede, yaklaşık 4 ay önce Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan M.D'nin, lise yıllarında örgüte girdiği ve askeri okul sınavlarına hazırlandığı bilgisine yer verildi.

Askeri okul sınavını kazanan sanığın mülakatta, örgüt tarafından verilen özel bir kodlanmayla girdiği belirtilen iddianamede, M.D'nin okul döneminde de mahrem sorumlular tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık araması olduğu vurgulandı.

M.D'nin ele geçen cep telefonunda, üst düzey FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı bilinen "Signal" isimli haberleşme uygulaması da bulunduğu aktarılan iddianamede, tutuklu sanığın üzerine atılı suçları kabul etmediği kaydedildi.

İddianamede, Yunanistan sınırına kaçmak için gitmediğini ileri süren M.D'nin, "Ben bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sınıra kaçmak için değil gezmek için gitmiştim. Yunan sınırına gezmeye gittim. Sonra askerler yakaladı ve tutuklandım." ifadelerine yer verildi.

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