Yunan sahil güvenlik unsurları ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının paylaşımında, "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkartıldı." ifadeleri kullanıldı.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmenleri geri iten 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün saat 10.03'te 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk kara sularını ihlal ettiği belirtildi.
Uluslararası Hukuku İhlalde Sınır Tanımayan, Düzensiz Göçmenleri Sürekli Türk Karasularına Geri İten Yunan Unsurları, Bu Kez De İhlal Ettiği Karasularımızdan Sürülerek Çıkartıldı pic.twitter.com/u0C9jWDp3d— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) January 7, 2021
4 Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularından çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, önleme manevraları esnasında Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı ifade edildi.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevi başında olduğu vurgulandı.
Paylaşımda "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkartıldı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.