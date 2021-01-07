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Yunan sahil güvenlik unsurları ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının paylaşımında, "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkartıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sertaç Bulur   | 07.01.2021
Yunan sahil güvenlik unsurları ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmenleri geri iten 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun ihlal ettikleri Türk kara sularından sürülerek çıkartıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün saat 10.03'te 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk kara sularını ihlal ettiği belirtildi.

4 Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla 2 Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularından çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, önleme manevraları esnasında Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevi başında olduğu vurgulandı.

Paylaşımda "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkartıldı." ifadesine yer verildi.

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