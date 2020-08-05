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Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 74 sığınmacı kurtarıldı.

Miraç Kaya   | 05.08.2020
Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Balıkesir

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, 2 lastik botla denize açıldı. 

Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 74 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Maden ve Çıplak açıklarındaki sığınmacıları belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.

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