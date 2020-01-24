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Elazığ'da deprem
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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 24.01.2020
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Elazığ'daki depreme ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Dendias, Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını aktardı.

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