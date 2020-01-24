Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Elazığ'daki depreme ilişkin Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Elazığ'daki depreme ilişkin mevkidaşı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Dendias, Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardıma hazır olduklarını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.