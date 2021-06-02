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Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 02.06.2021
Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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