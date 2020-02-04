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Yük gemileri Karadeniz'de 'tam fırtına' uyarısıyla Sinop doğal limanına sığındı

Karadeniz’de yarın beklenen ve saatteki hızı 100 kilometreye çıkacağı tahmin edilen fırtına öncesi, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop’un doğal limanına demirledi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 04.02.2020
Yük gemileri Karadeniz'de 'tam fırtına' uyarısıyla Sinop doğal limanına sığındı Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve yarın bölgede etkili olması beklenen "tam fırtına" uyarısını dikkate alan çok sayıda yük gemisi kentin doğal limanına sığındı. 

Fırtına süresince burada bekleyişlerini sürdürecek gemiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar yol alacak.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanması muhtemel fırtına öncesi gemilerin doğal limana demirlemeye başladıklarını söyledi.

Demir atan gemi sayısının yarına kadar daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Alpay, talep olması halinde gemidekilerin zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

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