Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul
Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek için Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çelikbilek'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çelikbilek'in cenazesi, kılınan namazın ardından Paşabahçe Mezarlığı'na defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.