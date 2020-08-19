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Türkiye

YTB'den yurt dışına döneceklere 'Kovid-19 testini bulunduğunuz ilde yaptırın' çağrısı

YTB, sınır kapıları ve havalimanlarındaki Kovid-19 test merkezlerinde yoğunluk yaşanmaması için Türkiye'den yaşadıkları ülkelere dönecek vatandaşlara, "testlerini bulundukları il ve ilçelerdeki test merkezlerinde yaptırmaları" çağrısında bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.08.2020
YTB'den yurt dışına döneceklere 'Kovid-19 testini bulunduğunuz ilde yaptırın' çağrısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), sınır kapıları ve havalimanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerinde yoğunluk yaşanmaması için Türkiye'den yaşadıkları ülkelere dönecek vatandaşlara, "testlerini bulundukları il ve ilçelerdeki test merkezlerinde yaptırmaları" çağrısında bulundu.

Alınan bilgiye göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelede attığı adımların etkisiyle ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla hazirandan itibaren tatillerini ana vatanlarında geçirmek arzusuyla gelmeye başladı.

Bu kapsamda hazirandan bugüne kadar sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 450 bin vatandaş Türkiye'ye geldi.

Tatilini ana vatanında geçiren yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ardından ise dönüş yolculuğuna çıkmaya başladı.

Bu aşamada, alınan Kovid-19 tedbirlerine rağmen başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'den dönen vatandaşlara 14 günlük karantina uygularken, yaşadıkları ülkelerdeki karantina uygulamalarından muaf olmak isteyen vatandaşların ise Türkiye'de test yaptırmaya yöneldiği dikkati çekti.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ve havalimanlarında kurulan test merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle test sonucu alma süresinin uzaması ve sosyal mesafe kurallarının unutulması üzerine ise YTB'den Anadolu'nun farklı şehirlerinden yaşadıkları ülkelere doğru yola çıkan vatandaşlara, "testlerini öncelikle bulundukları il ve ilçelerdeki test merkezlerinde yaptırmaları" çağrısında bulunuldu.

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