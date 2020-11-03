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YTB, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polislere yardım eden Türkleri tebrik etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısında, yaralı polis memurlarına yardım eden Türkleri kutladı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 03.11.2020
YTB, Viyana'daki terör saldırısında yaralı polislere yardım eden Türkleri tebrik etti

Ankara

YTB'nin Twitter'dan yapılan paylaşımında, "Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yaralı polis memurlarına yardım eden kahraman Türkleri gönülden tebrik ediyoruz. Türkiye bu zor günde Avusturya halkının yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

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