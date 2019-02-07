ANKARA - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" programını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Bursları programının uluslararası öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim imkanı sunduğunu vurgulayan Eren, burs başvurularının 20 Şubat'ta son bulacağını hatırlattı.

Burs almak isteyen yabancı öğrencilerin "www.turkiyeburslari.gov.tr" internet adresinden başvuru yapabileceklerinin altını çizen Eren, şöyle devam etti:

"Başvuruların alınacağı sitemizi bu sene yeniledik ve her türlü yönlendirmeyi ekledik. Öğrencilerimiz hangi bölüme başvurmak istiyorlarsa oralarla alakalı bilgiler mevcut. Türkiye'deki eğitim sistemimizle ve şehirlerimizle alakalı geniş bilgiler sitemizde yer alıyor. Öğrenci arkadaşlarımız böylece sitemize girdikleri zaman kolaylıkla başvurularını yapabilecekler. Öğrencilik yılları unutulmayan, zevkli yıllardır. Türkiye Bursları ile Türkiye'de eğitim almak ise çok daha zevklidir. Dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencileri Türkiye'de eğitim almaya davet ediyoruz."

"Burs kazanan öğrenci başka kaynağa ihtiyaç duymuyor"

Türkiye'nin, "Türkiye Bursları" markasıyla yükseköğretimde büyük mesafe katettiğini söyleyen Eren, "Üniversitelerimiz uluslararası öğrenci ve yükseköğretimin uluslararasılaşması hususlarında oldukça bilinçli. Bunun yanında farklı şehirlerde birçok alanda uluslararası öğrencilere çok sayıda tercih imkanı sunuyorlar. Türkiye Bursları bir marka olarak dünyadaki diğer burs programlarına göre hakikaten avantajlı durumdadır." diye konuştu.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin Türkiye'ye geldiklerinde karşılanarak üniversiteye yerleştirildiklerini vurgulayan Eren, "Bununla birlikte üniversite harçlarını ve Türkiye'de aldıkları eğitim boyunca sağlık sigortalarını karşılıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin yurt masrafları da Türkiye Bursları programı tarafından karşılanıyor." dedi.

Öğrencilerin Türkiye'ye geliş ve gidiş uçak biletlerinin de YTB tarafından karşılandığını aktaran Eren, "Tüm bunların yanında öğrencilerimize cep harçlığı da veriyoruz. Dolayısıyla bu burs programını kazanan bir öğrenci başka hiçbir kaynağa ihtiyacı olmadan eğitimini karşılayabiliyor." ifadesini kullandı.

"Dünyanın her bölgesinden rekor başvuru almayı bekliyoruz"

Eren, 2012'den itibaren de YTB'nin koordinasyonunda "Türkiye Bursları" olarak devam eden programa ilişkin, "YTB tarafından Türkiye Bursları markasının oluşturulmasının ardından ciddi sayıda başvurularda artış yaşandı. Türkiye adeta dünyada eğitim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Programın başladığı 2012 yılında yaklaşık 42 bin başvuru alırken, 2018 yılı itibarıyla bu sayı 136 bini buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda 160 ülkeden 17 bin 500 öğrencinin burs programından yararlandığını söyleyen Eren, "Bu seneki Türkiye Bursları başvuruları 20 Şubat 2019 tarihinde son buluyor. Dünyanın dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl dünyanın her bölgesinden rekor başvuru almayı bekliyoruz." dedi.

Burs programından yararlanan öğrencilerin kendi ülkeleriyle Türkiye arasında bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye'de eğitim alan öğrenciler aynı zamanda birer gönül elçisi olacak. Öğrencilerimiz kendi ülkelerinin gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Siyasi, iktisadi ve toplumlar arası ilişkilerimizin gelişmesine zemin hazırlayacaklar. Türkiye hiçbir zaman dış politikasında patronaj mantığı ile hareket etmemiştir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Kendi tecrübemizi bu programlar sayesinde tüm dünya ile paylaşmak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanından kardeşlerimiz Türkiye'ye gelsinler, gelişimi ve değişimi kendileri tecrübe etsinler."