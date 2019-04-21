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Türkiye

YTB Başkanı Eren: Dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklar Türkiye'nin zenginliğidir

YTB Başkanı Eren, "İşte Türkiye'nin zenginliği burada, dünyanın dört bir tarafından çocuklar var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Mesut Özcan,Tevfik Durul   | 21.04.2019
YTB Başkanı Eren: Dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklar Türkiye'nin zenginliğidir

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı çocukların Türkiye'nin zenginliği olduğunu söyledi.

YTB Hamamönü Ofisi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı programına, Ankara'da eğitim gören 20 farklı ülkeden burslu öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan YTB Başkanı Eren, çocukların Türkiye'nin zenginliğinin bir parçası olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İşte Türkiye'nin zenginliği burada, dünyanın dört bir tarafından çocuklar var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Biz herhangi bir derdinizde, sıkıntınızda yanınızdayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de 1923'ten beri kutlana gelen bir bayram. Çocuklar için, çocuklara has bir bayram. Biz de Hamamönü Ofisi'mizde sizler için böyle bir etkinlik yapmak istedik. İnşallah faydalı olmuştur, inşallah çocuklarınız ve sizin için unutulmaz bir gün olmuştur.”

"Burs miktarını artırmak istiyoruz"

Eren, Türkiye'nin bursiyerlere verilecek burs miktarını artırmak istediğini aktararak "Önümüzdeki yıl hem burs miktarlarında bir artırıma gitmek istiyoruz hem de bilhassa evli bursiyerlerimizi yurt, barınma adı altında nakit olarak destekte bulunmak istiyoruz. İnşallah bu amacımızda da başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de doktora ve yüksek lisans eğitimi gören yabancı öğrencilere başarı dileyen Eren, "Sizler tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bursuyla burada bulunuyorsunuz. Ama bunun dışında her türlü sıkıntınızda, derdinizde bizler sizlerin yanınızdayız. İnşallah doktora ve yüksek lisans çalışmalarınızda Allah muvaffakiyetler nasip eder. Kısa zamanda, vaktinde doktoralarınızı, yüksek lisanslarınızı yaparsınız." dedi.

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