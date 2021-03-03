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YSS ve FSM köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşile büründü

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 03.03.2021
YSS ve FSM köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşile büründü Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda YSS ve FSM köprüleri yeşil ışıkla renklendirildi.

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