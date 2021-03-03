YSS ve FSM köprüleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşile büründü
Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri yeşil ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul
Bir asra yakın zamandır toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Bu kapsamda YSS ve FSM köprüleri yeşil ışıkla renklendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.