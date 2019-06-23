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YSK Başkanı Güven: Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır

YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."

Burcu Çalık   | 23.06.2019
YSK Başkanı Güven: Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır

Ankara

YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır." dedi.

Resmi olarak sistemlerinde sandık sonuç sayısının yüzde 65 civarında olduğunu belirten Güven, "19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak." ifadesini kullandı.

İtiraz sürecinin olduğunu belirten Güven, sözlerine şöyle devam etti:

İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir.

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