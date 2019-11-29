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YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Burcu Çalık   | 29.11.2019
YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivil yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki huzur ortamına kasteden YPG/PKK'lı teröristler, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."

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