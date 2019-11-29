YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivil yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 4 sivilin yaralandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı. pic.twitter.com/Kh2D7dq6oP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2019
"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki huzur ortamına kasteden YPG/PKK'lı teröristler, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.