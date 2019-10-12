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Türkiye

YPG/PKK'dan sivillere yapılan havan saldırısında hayatını kaybeden Demir, defnedildi

YPG/PKK'lı teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit düşen, TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi defnedildi.

Hasan Namlı,Mehmet Arif Altunkaynak,Şükrü Gündüz   | 12.10.2019
YPG/PKK'dan sivillere yapılan havan saldırısında hayatını kaybeden Demir, defnedildi

Mardin

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisi'ne getirildi.

Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Demir'in, ilçede esnaf olduğu öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.




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