Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü 15 yaralı
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yozgat
Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.