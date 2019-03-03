'Yörenin gönül dilini konuşamayan müftü görevini layıkıyla yerine getiremez'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bulunduğu yörenin gönül dilini konuşamayan hiçbir müftümüz, insanımızın gönlüne de giremeyecek, dolayısıyla görevini layıkıyla yerine getiremeyecektir." dedi.

Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe girişimi birlik ve bütünlüğümüzü hedef aldığı kadar milletimizin dini ve manevi dünyasını da hedef almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, benzer bir fitne ve ihanetin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır."