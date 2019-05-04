Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Ömer Yıldız   | 04.05.2019
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Adana

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi. 

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı

MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı

Taziyeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Mutu Tüneli'nde gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı

Sürücünün alkollü olduğunu e-devlet'ten öğrenince davaya müdahil oldu

Sürücünün alkollü olduğunu e-devlet'ten öğrenince davaya müdahil oldu
Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi

Otomobil tırın önünde 300 metre sürüklendi
Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı