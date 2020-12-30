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YÖK'ten akademisyen Sözer için taziye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan akademisyen Aylin Sözer için taziye mesajı yayımladı.

Esin Işık   | 30.12.2020
YÖK'ten akademisyen Sözer için taziye

Ankara

Yükseköğretim Kurulu'nun (K) sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hunharca işlenen bir cinayet sonucu öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in vefatı herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite yönetimi ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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