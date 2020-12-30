YÖK'ten akademisyen Sözer için taziye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan akademisyen Aylin Sözer için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hunharca işlenen bir cinayet sonucu öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in vefatı herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite yönetimi ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.