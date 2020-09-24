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YÖK: PAÜ Rektörü Bağ'ın görevi kanunen sonlandı

YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

Selma Kasap   | 24.09.2020
YÖK: PAÜ Rektörü Bağ'ın görevi kanunen sonlandı

Ankara

YÖK'ten, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığı bildirildi.

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