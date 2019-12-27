Euro
6.61
Dolar
5.94
BIST 100
114,100.30
Altın
1,507.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılıyor
logo
Türkiye

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde köy ve mezralara ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 27.12.2019
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor

 Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 94 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde toplam 34 köy ve 60 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi. 

Karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor

Tekerlekli sandalyeyle okula giden Kardelen'e en büyük destek arkadaşından

Kışın kimsenin yaşamadığı köylerinde 3 yıldır dönüşümlü nöbet tutuyorlar

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale

Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale
Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı