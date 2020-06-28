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Türkiye

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Mehmet Tosun,Abdulkerim Güney,Gökhan Yılmaz,Ali Ebubekir Tokcan   | 28.06.2020
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ankara

Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sahiller yoğunlaştı 

Türkiye genelinde kısıtlamanın tamamlanmasıyla İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti.

Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 

Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.

Beyoğlu ilçesinde ise sakinlik olduğu gözlendi. 

Öte yandan, kısıtlamaya rağmen Arnavutköy'de bazı vatandaşların gün içinde piknik alanlarında zaman geçirdiği görüldü. 

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